Marvel zoekt Nederlandstalige acteurs voor ‘Black panther 2’

Over de verhaallijn van Black panther 2: Wakanda forever en hoe die zal omspringen met het overlijden van hoofdrolspeler Chadwick Boseman, is nog niks geweten. Wel zullen er sowieso twee diplomaten (eentje Franstalig en eentje Nederlandstalig) en twee huurlingen (eveneens een Franstalig-Nederlandstalige combo) in opduiken.

Op de website POC Culture staat immers te lezen dat Marvel voor de film nog op zoek is naar vier acteurs/actrices om die rollen in te vullen. Geslacht of etniciteit spelen geen rol. Voor de rollen van Franstalige en Nederlandstalige diplomaat zoekt men iemand tussen 40 en 60 jaar. De huurlingen worden gezocht in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar. Liefst iemand die atletisch gebouwd is en vlot Frans spreekt. De persoon die in de huid kruipt van de Nederlandstalige huurling moet dan weer vlot Nederlands of Duits kunnen praten.

De film moet op 8 juli 2022 in de zalen komen.