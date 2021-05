De federale regering doet nog eens een poging om te landen met het dossier van de bedrijfswagens. Dat die tegen 2026 allemaal CO₂-neutraal moeten zijn, daar is geen discussie meer over. Maar wel over hoe die hervorming er precies moet uitzien en of ze wel ambitieus genoeg is. “Het is zeker een stap in de goede richting”, zegt fiscalist Michel Maus (VUB). “Maar gaat ze ver genoeg?”