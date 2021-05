In Brugge is maandagmorgen het assisenproces tegen Alexandru Caliniuc (27) begonnen. De man met de felblauwe jas staat terecht voor de moord op Sofie Muylle. Het proces startte met enige vertraging, het gevolg van een uitbraak van het coronavirus in de Brugse gevangenis en enkele juryleden die een vaccinatie moeten krijgen.