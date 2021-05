De coronacijfers in ons land zetten hun dalende lijn verder. Met 25 procent minder besmettingen en 15 procent minder ziekenhuisopnames lijkt de epidemie nu echt aan kracht te verliezen in ons land. Hoe valt die forse daling te verklaren? En is de weg richting vrijheid officieel ingezet, of kan het opnieuw de verkeerde richting uitgaan? We vragen het aan viroloog Steven Van Gucht.