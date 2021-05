Oudsbergen promoot zorgzame buurten waar iedereen zich thuis kan voelen

Oudsbergen en RIMO Limburg, samen met de bewoners, professionele hulpverleners en sleutelfiguren promoten een zorgzame buurt waar iedereen zich thuis voelt, met voldoende ontmoetingskansen. “Samen met alle actoren gaan we voor de uitrol van een gemeentelijk buurtactieplan”, zegt schepen Plessers.

De toenemende vergrijzing, vereenzaming, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden. Het vergt extra inzet van middelen, samenwerking en expertise. Daarom zal RIMO Limburg de opstart van het traject zorgzame buurten in Oudsbergen begeleiden en haar kennis en expertise delen met de gemeentelijke medewerkers. Kortom, zorg op maat van de buurt uitbouwen, samen met verenigingen, buurtbewoners en professionele zorgverstrekkers.

Burgemeester Lode Ceyssens: “In zorgzame buurten worden noden door de omgeving opgemerkt en gesignaleerd bij de juiste zorginstanties. Alle actoren in de omgeving werken vervolgens samen aan een oplossing op maat. Bewoners, verenigingen, vrijwilligers, professionelen en onze gemeentelijke diensten bundelen daarvoor hun krachten.”

De buurtbewoners evenals professionele zorgverstrekkers en sleutelfiguren geven aan hoe zij hun buurt beleven en wat ze graag zouden willen veranderen. Nieuwe Kempen mocht de spits afbijten. Zo waren er de voorbije maanden gesprekken met de professionelen en sleutelfiguren. Zoals de dokter, de apotheker, de thuisverpleging, de wijkagent, de schooldirecteur, vrijwilligers in de buurt. Ook de buurtbewoners worden nog betrokken in dit traject. Later komen ook de andere deelgemeenten aan bod. RDr