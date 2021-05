Bromfiets van Pool die illegaal in land verblijft in beslag genomen

Diest

Een Pool die illegaal in het land verbleef, is zondagavond aan de kant gezet op de Halensebaan in Diest omdat hij te snel met zijn bromfiets reed. De 30-jarige man negeerde het eerste stopteken maar kon wat verderop worden tegengehouden. De bromfiets was opgedreven en niet ingeschreven en verzekerd. De Pool had ook geen rijbewijs. Hij overhandigde de agenten eerst een valse identiteitskaart om daarna zijn echte voor te leggen. De man, zonder adres in België, werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zijn bromfiets is in beslag genomen. mm