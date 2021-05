BMW van 25-jarige Halenaar in beslag genomen in Diest

Halen

Een 25-jarige man uit Halen is zijn BMW voor een tijdje kwijt. Een patrouille van de politie zag hoe de man op de Nijverheidslaan in Diest aan het driften ging en zette de achtervolging in. De man werd op de Citadellaan aan de kant gezet. De twintiger kon geen rijbewijs noch identiteitskaart voorleggen. Bij verdere controle bleek dat zijn rijbewijs als gevolg van vorige feiten was ingetrokken. In opdracht van het parket van Leuven is zijn auto tijdelijk in beslag genomen. tb