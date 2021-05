Enkele weken na de bekerwinst is het opnieuw feest in de Luminus Arena. De Genkse greenkeepers winnen de TORO Groundsmen Award van de Pro League. Die prijs wordt uitgereikt aan het beste veld én de beste terreinverzorgers van het land. Greenkeepers Eddy van Endert, Rolando Amorosi en Wouter Lantmeeters namen de prijs in ontvangst.