De droom duurde één week: Elise Mertens is niet langer nummer 1 van de wereld in dubbelspel

Elise Mertens heeft slechts één week helemaal bovenaan de WTA-ranking in het dubbelspel gestaan. Op het maandag gepubliceerde klassement moet ze haar koppositie afstaan aan de Française Kristina Mladenovic, ze is nu tweede. Ook op de enkelranglijst moet Mertens, 15e, een plaats inleveren.

Afgelopen week ging Mertens er op het WTA 1.000-toernooi in Rome meteen uit in de tweede ronde van het dubbelspel. Met haar nieuwe dubbelpartner, de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 3, -1), verloor ze met 1-6, 6-4 en 10/4 van het Canadees-Mexicaanse duo Sharon Fichman en Giuliana Olmos, die uiteindelijk het dubbeltoernooi wonnen. In de finale haalden Fichman en Olmos het van Mladenovic, de nieuwe nummer 1, en de Tsjechische Marketa Vondrousova.

In Rome werd Mertens ook meteen uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in de openingsronde in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova: 4-6, 6-2 en 6-3. Nadien verklaarde Mertens dat ze een rustperiode inlast. Ze speelt geen enkelwedstrijden meer tot de start van Roland Garros op 30 mei.

© ISOPIX

Op de enkelranglijst zakt Mertens van de 14e naar de 15e plaats. Ze ziet Iga Swiatek over zich heen springen van de 15e naar de negende stek. De 19-jarige Poolse won zondag in de finale in Rome met tweemaal 6-0 van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 10, -1).

Bovenin zijn er geen wijzigingen. De Australische Ashleigh Barty behoudt de koppositie, voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer 2 op de 67e plaats (-). Daarna volgen Kirsten Flipkens (92e, +3), Greet Minnen (124e, +1), Ysaline Bonaventure (127e, -) en Yanina Wickmayer (192e, -).

De WTA-rankings op maandag 17 mei (tussen haakjes de rankings op 10 mei):

Enkelspel:

1. (1) Ashleighy Barty (Aus) 10175 ptn

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7461

3. (3) Simona Halep (Roe) 6520

4. (4) Aryna Sabalenka (WRu) 6195

5. (5) Sofia Kenin (VSt) 5865

6. (6) Elina Svitolina (Oek) 5835

7. (7) Bianca Andreescu (Can) 5265

8. (8) Serena Williams (VSt) 4791

9. (15) Iga Swiatek (Pol) 4435

10.(9) Karolina Pliskova (Tsj) 4345

11.(11) Belinda Bencic (Zwi) 4140

12.(10) Petra Kvitova (Tsj) 4115

13.(12) Garbine Muguruza (Spa) 4110

14.(13) Jennifer Brady (VSt) 3830

15.(14) Elise Mertens (BEL) 3685

16.(16) Victoria Azarenka (WRu) 3526

17.(17) Kiki Bertens (Ned) 3220

18.(19) Maria Sakkari (Gri) 2830

19.(20) Karolina Muchova (Tsj) 2816

20.(18) Johanna Konta (GBr) 2756

....

67.(67) Alison Van Uytvanck 1205

92.(95) Kirsten Flipkens 862

124.(125) Greet Minnen 655

127.(127) Ysaline Bonaventure 642

192.(192) Yanina Wickmayer 366

230.(228) Marie Benoit 302

259.(249) Maryna Zanevska 262

279.(278) Lara Salden 239

424.(423) Magali Kempen 111

499.(526) Kimberley Zimmerman 85

758.(754) Eliessa Vanlangendonck 35

922.(1001) Clara Vlasselaer 21

924.(921) Helene Scholsen 21

958.(955) Chelsea Vanhoutte 19

987.(984) Victoria Kalaitzis 17

1066.(1058) Kim Clijsters 12

1074.(1065) Sofia Costoulas 12

1121.(1114) Vicky van De Peer 11

1160.(1156) Eline Audenaert 10

1170.(1166) Amelie Van Impe 9

1274.(1275) Justine Pysson 6

1286.(1287) Tilwith Di Girolami 5

1346.(1345) Luna Meers 4

1377.(1374) Axana Mareen 3

Dubbelspel:

1. (6) Kristina Mladenovic (Fra) 8420 ptn

2. (1) Elise Mertens (BEL) 8340

3. (2) Su-Wei Hsieh (Tai) 8250

4. (3) Aryna Sabalenka (WRu) 8245

5. (4) Barbora Strycova (Tsj) 8160

6. (5) Timea Babos (Hon) 8120

7. (7) Barbora Krejcikova (Tsj) 7315

8. (8) Katerina Siniakova (Tsj) 7290

9. (10) Nicole Melichar (VSt) 5855

10. (9) Demi Schuurs (Ned) 5845

...

36. (35) Kirsten Flipkens 2645

109.(110) Alison Van Uytvanck 887

111.(112) Yanina Wickmayer 882

117. (117) Greet Minnen 842

153.(155) Kimberley Zimmermann 631