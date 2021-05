Zo kon Máxima incognito op café gaan en bitterballen gaan eten in Nederland

Koninging Máxima wordt 50 en dat moet gevierd worden. De populaire koningin is in een interview openhartig over haar eerste kennismaking met Nederland. Ze vertelt hoe ze met een zwarte pruik onopgemerkt op café kon gaan en bitterballen kon eten.

Voor haar vijftigste verjaardag gaat koningin Máxima in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. Daarin vertelt de van oorsprong Argentijnse hoe ze Nederland echt leerde kennen. Met een zwarte pruik op, zo blijkt. Zo kon ze onopgemerkt op café gaan en bitterballen eten. “Meestal alleen maar soms met een vriendin. En zo kon ik mijn Nederlands oefenen”, vertelt ze.

Het interview wordt maandagavond uitgezonden op NPO1.

Deze verjaardag is een knalfeest niet mogelijk, zoals Máxima dat op haar veertigste kon vieren in het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert van afgelopen week in het Amsterdamse theater Carré deed aan het toenmalige feest denken, maar met het verschil dat de jarige met haar man en hun kinderen zo’n beetje de enigen waren in de zaal. Een gala-avond met diner zoals de koning die op zijn vijftigste gaf in de Koninklijke Stallen in Den Haag, was al helemaal uitgesloten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()