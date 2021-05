Olympisch kampioene verdedigt zich na ophefmakende borstvoedingsfoto: “Hier word ik heel triest van”

De 34-jarige Australische is geen doetje. In 2010 werd ze olympisch kampioene snowboarden, toen ze goud won in de halfpipe. Vier jaar later pakte ze zilver in Rusland en plaatste zich als eerste ooit voor drie finales op de Winterspelen.

Sinds tien maanden is Bright echter de trotse mama van een zoontje, Flow. “Mama worden heeft iets in mij wakker gemaakt”, zei ze onlangs nog. “Het is diep spiritueel, ruw, puur. I am mother. Ik bid voor alle moeders ter wereld, nu en in de toekomst. Dat ze gehoord mogen worden en geëerd. Respect krijgen en gesteund worden in hun opvoeding.”

Bright geeft met trots borstvoeding aan haar zoontje, waarvan ze met regelmaat foto’s deelt op haar sociale media. Maar haar meest recente borstvoedingsfoto zorgde voor de nodige ophef.

© Instagram

De Australische kreeg veel positieve reacties, maar ook heel wat negatieve. Ze zou enkel aandacht willen en daardoor geen goeie moeder zijn. Het raakte Bright enorm en dus reageerde ze snel.

“Ik werd triest van het lezen van sommige commentaren”, aldus de gewezen olympisch kampioene snowboarden. “In mijn wereld zouden moeders elkaars cheerleaders moeten zijn, het is allemaal al zwaar genoeg. Vreugde vinden in alle sh*tty dingen, dat is het moederschap. Dat doen we allemaal op een anderen manier. Niet fout of juist. Het moederschap is puur. Ik beschouw mezelf alleen een wonder woman omdat ik tot jullie clubje behoor. Ik zoek dan ook geen lof of goedkeuring.”

