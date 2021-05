Is Lambik het echte hoofdpersonage in Suske en Wiske: “Het verbaast me niets”

Is Lambik de echte ster van Suske en Wiske? Zou best kunnen, want de even opvliegende als charmante sidekick van Vlaanderens bekendste stripduo is vaker de spilfguur op de cover dan Suske en Wiske zelf, zo telde een liefhebber uit. “Ik heb het nooit nageteld, maar het verbaast me niets”, zegt Paul Geerts, die de reeks drie decennia onder zijn hoede had. “Je kan met hem zoveel kanten uit, hij is zo dankbaar om mee te werken.”