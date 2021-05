LIVE GIRO. Is deze korte, heuvelende etappe met vlakke finale iets voor sprinters?

De eerste Giro-week wordt afgesloten met een korte, heuvelende etappe met een vlakke finale. Na de beklimmingen naar Sella di Corno, Forca di Arrone en Valico della Somma vlakt de route af in het laatste deel en loopt het vanaf dan over brede en grotendeels rechte wegen. De laatste kilometers zijn vrij recht, tot twee kilometer van de finish. Met eerst een bocht naar rechts, onmiddellijk gevolgd door een U-bocht naar links en een flauwe bocht binnen de 500 meter is het een eerder technische sprint. Op dinsdag wacht de renners een rustdag. Volg de rit van start tot finish live!