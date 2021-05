Stad voorziet extra studieruimte in Michielshof

Met de examens in het vooruitzicht zijn er twee extra studieruimtes vrij gemaakt in het Michielshof in Achel. — © hbvl

Met de examens in het vooruitzicht zijn er twee extra studieruimtes vrij gemaakt in het Michielshof in Achel. De studenten kunnen hiervan gebruik maken, rekening houdend met de huidige coronamaatregelen.

“In ieder lokaal werden vier tafels en stoelen geïnstalleerd waardoor er acht extra plaatsen beschikbaar zijn. Vooraleer de studenten de studieruimte betreden dienen ze verplicht hun gegevens achter te laten”, deelt de stad mee. “Zo weten we welke studenten er wanneer aanwezig waren. Dit zorgt ervoor dat een eventuele contacttracing vlot kan verlopen.” De studieruimte is toegankelijk van 10 uur tot en met 22 uur. “Deze openingsuren verschillen met die van de studieruimte in Hamont omwille van de openingsuren van de Openplus -extra openingsuren zonder personeel voor vaste gebruikers- in de bib in Achel. Zijn de plaatsen in het Michielshof volzet? Dan kan je nog steeds terecht bij de drie studieruimten in het klooster in Hamont.” (gvb)