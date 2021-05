Ongelooflijke beelden: Belgische renner knalt in volle finale in Ronde van Hongarije op seingever

Afgelopen donderdag in volle finale van de Ronde van Hongarije, op 2300 meter van de finish, deed zich een gelijkaardig incident voor als woensdag in de finale van de Giro in de etappe naar Cattolica. Vijf renners knalden op een seingever die in het midden van de weg stond opgesteld.

“Ze wilden voor de veiligheid iedereen links van de rotonde sturen, maar het peloton kwam met een snelheid van 60 kilometer naar dat punt gevlamd en sommigen merkten te laat de veiligheidsagent op”, aldus ploegleider Hans De Clercq van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Eén van de vijf was Sasha Weemaes (die zondag nog naar een zevende plek spurtte, red.) die geblutst en gebuild is. Ze werken in Hongarije hard aan de veiligheid maar ze hadden beter meerdere mannetjes gezet en iets verder weg voor die rotonde. Zonde, want het is echt wel een goed georganiseerde rittenkoers.”

De beelden, die pas dit weekend opdoken op sociale media: