Play-offs NBA zijn (bijna) compleet: LeBron James en LA Lakers moeten barrages spelen tegen man in vorm Steph Curry

Na de slotspeeldag van het reguliere seizoen in de NBA is duidelijk geworden dat titelverdediger LA Lakers in het play-in-toernooi van de Western Conference moet aantreden tegen Golden State.

De top zes van elke conference plaatst zich voor de play-offs. De nummers 7 tot en met 10 strijden in de barrages voor de twee laatste play-offtickets per conference.

In de eerste ronde van de play-offs zijn de volgende affiches al bekend: Denver-Portland en LA Clippers-Dallas in het Westen, Milwaukee-Miami en New York-Atlanta in het Oosten.

Utah eindigde na een 99-121 zege bij Sacramento, dankzij onder meer 33 punten van Jordan Clarkson, op de eerste plaats in de Western Conference. Net als nummer 2 Phoenix neemt de Jazz het in de eerste ronde van de play-offs op tegen een team dat het play-in-toernooi overleeft. In de Eastern Conference eindigde Philadelphia bovenin voor Brooklyn, ook zij ontmoeten een barragist in de eerste ronde van de play-offs.

Titelverdediger LA Lakers won met 98-110 van New Orleans. Sterspeler LeBron James was goed voor 25 punten en zes assists. Even waren er opnieuw zorgen om zijn rechterenkel, maar uiteindelijk bleek het niet al te ernstig. Ondanks de zege moeten de Lakers aantreden in het play-in-toernooi tegen Golden State, want nummer 6 Portland versloeg Denver met 132-116.

De Warriors verzekerden zich van de achtste stek na een 113-101 overwinning tegen Memphis. Stephen Curry gooide 46 punten door de korf. Hij is zo voor de tweede keer topschutter in het reguliere seizoen, met een gemiddelde van 32 punten per wedstrijd.

Uitslagen:

Chicago - Milwaukee 118 - 112

Minnesota - Dallas 136 - 121

New Orleans - LA Lakers 98 - 110

Oklahoma City - LA Clippers 117 - 112

Detroit - Miami 107 - 120

Atlanta - Houston 124 - 95

Brooklyn - Cleveland 123 - 109

Philadelphia - Orlando 128 - 117

Portland - Denver 132 - 116

Sacramento - Utah 99 - 121

San Antonio - Phoenix 121 - 123

New York - Boston 96 - 92

Toronto - Indiana 113 - 125

Washington - Charlotte 115 - 110

Golden State - Memphis 113 - 101

Eindstanden (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 68,1 72 49 23 Q

2. Brooklyn 66,7 72 48 24 Q

3. Milwaukee 63,9 72 46 26 Q

4. New York 56,9 72 41 31 Q

5. Atlanta 56,9 72 41 31 Q

6. Miami 55,6 72 40 32 Q

--------------------------------

7. Boston 50,0 72 36 36 B

8. Washington 47,2 72 34 38 B

9. Indiana 47,2 72 34 38 B

10. Charlotte 45,8 72 33 39 B

--------------------------------

11. Chicago 43,1 72 31 41

12. Toronto 37,5 72 27 45

13. Cleveland 30,6 72 22 50

14. Orlando 29,2 72 21 51

15. Detroit 27,8 72 20 52

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 72,2 72 52 20 Q

2. Phoenix 70,8 72 51 21 Q

3. Denver 65,3 72 47 25 Q

4. LA Clippers 65,3 72 47 25 Q

5. Dallas 58,3 72 42 30 Q

6. Portland 58,3 72 42 30 Q

-------------------------------------

7. LA Lakers 58,3 72 42 30 B

8. Golden State 54,2 72 39 33 B

9. Memphis 52,8 72 38 34 B

10. San Antonio 45,8 72 33 39 B

-------------------------------------

11. New Orleans 43,1 72 31 41

12. Sacramento 43,1 72 31 41

13. Minnesota 31,9 72 23 49

14. Oklahoma City 30,6 72 22 50

15. Houston 23,6 72 17 55

Play-in-toernooi Eastern Conference:

Dinsdag 18 mei

Indiana (9) - Charlotte (10)

Boston (7) - Washington (8)

Donderdag 20 mei

Verliezer match 7/8 tegen winnaar match 9/10

Play-in-toernooi Western Conference:

Woensdag 19 mei

Indiana (9) - Charlotte (10)

LA Lakers (7) - Golden State (8)

Vrijdag 21 mei

Verliezer match 7/8 tegen winnaar match 9/10

Eerste ronde play-offs (vanaf zaterdag 22 mei):

Eastern Conference:

Philadelphia (1) - Te bepalen tegenstander uit barrages

Brooklyn (2) - Te bepalen tegenstander uit barrages

Milwaukee (3) - Miami (6)

New York (4) - Atlanta (5)

Western Conference:

Utah (1) - Te bepalen tegenstander uit barrages

Phoenix (2) - Te bepalen tegenstander uit barrages

Denver (3) - Portland (6)

LA Clippers (4) - Dallas (5)