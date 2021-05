Kim Meylemans, met mama Myriam Szostek: “Zonder allergie had ik skeleton nooit ontdekt.” — © luc daelemans

In de reeks ‘Bloedband’ gaan we op zoek naar (top)sporters binnen een en hetzelfde gezin. Maar dan wel over verschillende sporttakken heen. Vandaag Myriam Szostek (57) en dochter Kim Meylemans (25). Oftewel paardensport meets skeleton.