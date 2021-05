“Bil Gates moest Microsoft verlaten wegens ongepaste affaire”, schrijft The Wall Street Journal

Bill Gates maakte vorig jaar zelf bekend dat hij uit het bestuur van Microsoft zou stappen, naar eigen zeggen om meer tijd te steken in zijn goede doelen. Maar de economische krant The Wall Street Journal schrijft nu dat Gates geforceerd werd vanwege een seksueel ongepaste relatie met een werkneemster. De bestuursleden huurden in 2019 een advocatenkantoor in om een onderzoek in te stellen, nadat een andere medewerker de relatie uit de doeken deed in een brief.

Tijdens dat onderzoek besloten enkele bestuursleden dat het niet langer gepast was om Gates als bestuurder aan te houden. De oprichter is dan opgestapt vooraleer het onderzoek afgerond werd. De woordvoerder van Gates bevestigde ook aan de krant dat hij bijna twintig jaar geleden een affaire zou hebben gehad. Maar zijn beslissing om zich terug te trekken uit het bestuur zou daar echter volledig los van staan.

Opvallend, eerder deze maand raakte al bekend dat Melinda en Bill Gates na 27 jaar een punt zetten achter hun huwelijk.

