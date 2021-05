Ze was knap, had een grote seksuele appetijt en wilde een kapsalon openen. Toen Negeen Mohammad Reza (30) in juni 2018 dood werd teruggevonden in haar huis in Hasselt, verhangen aan de trap, geloofde dan ook niemand dat ze zelfmoord had gepleegd. De speurders richtten hun vizier al snel op Zaman Amiri, de neef van haar man. Hij staat volgende week in Tongeren terecht voor moord.