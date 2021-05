’t Neigemènneke, de Sint-Truidense kring voor dialect en volkskunde, is gestart met een nieuwe campagne om het dialect te promoten. “Onze missie is het levend houden van het Sintrùins, zowel in het gesproken als het geschreven woord. De actie ‘Sintrùins klappe is sjik’ maakt daar deel van uit”, zegt André Pictoel, voorzitter van ’t Neigemènneke.