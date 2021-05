De topfavoriet heet Bernal

Geen roze voor Remco Evenepoel. De Belg blijft, netjes, op de tweede plaats. Alleen is de man voor hem ditmaal geen obscure Hongaar meer, maar wel een gewezen Tourwinnaar. In de modderige laatste honderden meters richting Campo Felice liet Bernal even zien dat hij ooit begon als mountainbiker. Er blijft een hoofdrol weggelegd voor Evenepoel in deze Giro. Maar de allerbeste? Dat is voorlopig een Colombiaan.