Ook Franse titelstrijd blijft razend spannend: drie ploegen maken nog kans op slotspeeldag

Behalve de Spaanse competitie zal ook de Franse Ligue 1 pas komend weekend beslist worden. Daar is het zelfs nog spannender dan in La Liga: na de voorlaatste speeldag maken drie teams nog kans op de titel. Leider Lille kwam thuis tegen Saint-Etienne niet verder dan een brilscore en ziet daardoor PSG en AS Monaco - die wel hun match wonnen - dichterbij komen. Nummer vier Lyon won ook, maar kan geen kampioen meer worden.