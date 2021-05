REACTIES. Clement blijft voorzichtig, Vercauteren waarschuwt: “Er wachten hen nog twee moeilijke matchen”

Club Brugge is dankzij zijn eerste zege in de Champions’ play-offs bijna zeker van een nieuwe landstitel. Na afloop heerste opluchting in het kamp van de thuisploeg, al wordt er wel benadrukt dat de prijs nog niet binnen is. Antwerp-coach Frank Vercauteren voorspelt twee moeilijke laatste wedstrijden voor Club, waar trainer Philippe Clement en zijn spelers ook voorzichtig blijven. “We mogen niet te hard van stapel lopen”, klinkt het.