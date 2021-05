Ook de ‘reserve-mol’ is ontmaskerd: “Zuur, maar ik had het niet beter gekund”

In de slotaflevering van ‘De mol’ werd ook de tweede saboteur nog ontmaskerd. Hij werd door verrader Lennart uitgeschakeld tijdens de allereerste proef in het maïsveld. — © SBS

Ondankbaarder wordt een rol in ‘De mol’ niet: die van reserve-saboteur. Na de ontmaskering van Lennart als verrader weten we nu ook wie op zijn felbegeerde plekje aasde in het maïsveld: de 26-jarige Martijn Van Loo. Op papier een kloon van Lennart. Maar toch, op de valreep, genekt door een raak schot. Terwijl Lennart de boel mocht belazeren in Duitsland, keek Martijn toe aan de zijlijn. “Die treinrit naar huis was de langste van mijn leven.”