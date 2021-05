Atlético behoudt in extremis de leiding dankzij assist Carrasco, Barcelona uitgeteld voor titel

De Spaanse titelstrijd heeft op de voorlaatste speeldag opnieuw een sensationeel hoofdstuk erbij gekregen. Leider Atlético Madrid leek in eigen huis op weg naar een nederlaag tegen Osasuna, maar in de absolute slotfase werd er nog gewonnen dankzij goals van Renan Lodi en Luis Suarez (2-1). Atlético behoudt 2 punten voorsprong op stadsgenoot Real, dat zelf met 0-1 won bij Athletic Bilbao. Derde hond Barcelona is uitgeteld na een nederlaag tegen Celta (1-2).