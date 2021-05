Golden boy Charles De Ketelaere en invaller Hans Vanaken trappen Club Brugge naar zucht van titel

De titel is na de 2-1-zege tegen Antwerp echt in zicht voor Club Brugge. Na een moeilijke eerste helft, werd de wedstrijd beslist in vijf dolle minuten na rust. Charles De Ketelaere scoorde op het uur de 1-0, maar Mbokani hing de bordjes meteen daarna weer gelijk. Butez veroorzaakte echter een strafschop, waardoor invaller Hans Vanaken de winning goal vanop de stip maakte. Club Brugge geeft zo genoeg aan een gelijkspel donderdag op Anderlecht om de tweede landstitel op een rij binnen te halen.