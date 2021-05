“Ik heb altijd gezegd dat de deur weer open mag als de kritieke groepen gevaccineerd zijn. Maar dat moet wel op een verantwoordelijke en veilige manier gebeuren”, zei Conner Rousseau in ‘De Zevende Dag’. — © Sebastian Steveniers

Brussel

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vindt dat de overheid te snel gaat met de versoepelingen. “Als we niet op een veilige manier versoepelen, zullen we snel weer binnen zitten”, zei hij in De Zevende Dag. Hij pleit onder meer voor een verplichte coronatest voor jeugdkampen deze zomer.