Liverpool blijft nog in de running voor een Champions League-ticket. Daarvoor mogen de Reds Alisson Becker bedanken, al is dat niet om de reden die je normaal zou verwachten van de Braziliaanse keeper. Alisson scoorde in de 95ste minuut met het hoofd op een hoekschop en bezorgde Liverpool zo nog de zege op het veld van West Bromwich Albion: het werd 1-2.