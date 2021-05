AP-journalist Fares Akram was, samen met 11 anderen, aanwezig in het flatgebouw dat de Israëli’s zaterdag opbliezen. Naar verluidt omdat er Hamas-strijdkrachten zouden werken vanuit het gebouw. Akram vertelt bij de Britse krant The Guardian wat er gebeurde toen een uur voor de explosie de telefoon ging in het gebouw.