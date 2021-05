Ronde van Hongarije

De Ronde van Hongarije eindigde zondag met een massaspurt in de straten van Boedapest. Daarin was onze landgenoot Edward Theuns (Trek-Segafredo) de snelste. In het eindklassement strandde Diepenbekenaar Ben Hermans op de tweede plaats. “Een meevaller na mijn onzekere voorbereiding”, reageert de kopman van Israel Start-Up Nation.