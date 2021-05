Johan Danen (Groen) wil CO2-meter in elke klas

De scholen blijven een bron van coronabesmettingen. Meer en meer wordt duidelijk dat het virus overgedragen wordt via piepkleine druppels, die urenlang in een ruimte hangen. Daarom is een goede ventilatie belangrijk. Vlaams parlementslid Johan Danen van de partij Groen pleit voor een CO2-meter in iedere klas en wil dat er in elke school een luchtkwaliteitsplan komt.