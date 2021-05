Deceuninck - Quick-Step heel tevreden over prestatie Evenepoel: “Dit is geen slechte situatie voor ons”

Geen roze trui voor Remco Evenepoel, maar bij zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step is men desalniettemin tevreden over de prestatie van onze jonge landgenoot in de eerste bergrit van de Giro. In het klassement blijft hij tweede, Evenepoel moet enkel de beresterke Egan Bernal nipt voor zich dulden. “Nu is het aan Ineos om te controleren”, vertelde ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza.