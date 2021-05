De mensen uit de kinderopvangsector hebben vandaag actie gevoerd voor meer gelijkheid en erkenning. In Limburg gebeurde dat in Sint-Truiden. Vooral de ongelijke subsidies voor de verschillende opvanginitiatieven en het hoge aantal kinderen per begeleider zijn een probleem, en daardoor kan de kwaliteit niet overal meer gegarandeerd worden, zeggen de medewerkers.