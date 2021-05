Gouverneur Lantmeeters: "Derde golf ligt achter ons. Maar we moeten voorzichtig blijven"

De derde coronagolf in Limburg is voorbij. Maar voorzichtigheid is op zijn plaats en we moeten de coronamaatregelen blijven opvolgen. Dat zegt gouverneur Lantmeeters in een gesprek met de TVL-redactie.

Al enkele dagen gaat het aantal besmettingen naar beneden. We kunnen nu spreken van een structurele daling, aldus de gouverneur. En in verhouding doen we het beter dan de rest van Vlaanderen. Maar de druk op de ziekenhuizen is nog altijd groot. Het aantal patiënten op intensieve zorg daalt zeer traag.

De gouverneur volgt de situatie op de voet. Er zijn op dit ogenblik 90 clusters van het virus in Limburg, voornamelijk in scholen en op het werk. "Met de besmettingen zullen we nog een tijd moeten leven, ook al zijn we ingeënt", waarschuwt gouverneur Lantmeeters.