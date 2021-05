Nicky Hayen degradeerde een week geleden met Waasland-Beveren. Intussen werd de 40-jarige Truienaar ook ontslagen. Hayen zegt het niét letterlijk, wij wel: deze kern had te weinig kwaliteit. “Nu komt het gezin even op de eerste plaats”, reageert hij. “Nadien analyseer ik wat ondanks dagen en nachten werk beter had gekund.”