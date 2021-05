Rashida Tlaib, een Palestijns-Amerikaans congreslid heeft kritiek geuit over het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Ze zette onder meer vraagtekens bij de ‘onvoorwaardelijke steun’ van de Amerikaanse regering aan Israël. Toen ze een persoonlijk verhaal vertelde over een moeder in Gaza, barstte ze in tranen uit.