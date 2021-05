Egan Bernal heeft op de grindwegen van Campo Felice de puntjes op de i gezet. Hij demarreerde in de eerste bergrit van deze Giro in de laatste halve kilometer zo hard dat hij meteen een dubbelslag boekte. Goed voor zijn allereerste roze trui in de Giro. Remco Evenepoel had geen antwoord op die ultieme aanval blijft tweede, maar staat nu 15 seconden achter op de Colombiaan.