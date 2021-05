Controles op snelheid en alcohol in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen controleerde vrijdagavond op drie verschillende plaatsen op snelheid: de Maastrichterweg in Lanaken en de Ringlaan en Rijksweg in Maasmechelen. 120 van de 692 bestuurders reden te snel. Op de Rijksweg werd een iemand betrapt aan een snelheid van 151 km/uur terwijl de limiet er 70 km/uur is.

Zaterdag was het in de zone dan de beurt aan een SLim-actie. In totaal werden 5 pv’s voor alcoholintoxicatie achter het stuur opgesteld. ppn