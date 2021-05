Edward Theuns de beste in Hongarije, eindzege voor Australiër Howson

Edward Theuns heeft in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de slotetappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De renner van Trek-Segafredo spurtte sneller dan het 18-jarige Nederlandse talent Olav Kooij, Timothy Dupont strandde op de derde plaats.

De eindzege van de Australiër Damien Howson (Team BikeExchange) kwam niet meer in het gedrang. Ben Hermans finishte in het algemeen klassement als tweede.

Voor Oost-Vlaming Theuns was het de eerste zege sinds de Primus Classic in 2019. Naast Theuns pikte ook Limburger Jordi Meeus deze week zijn zege mee in Hongarije. (gvdl)