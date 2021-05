Napoli houdt kansen op Champions League gaaf na zege bij Fiorentina

Op de 37e en voorlaatste speeldag in de Serie A heeft Napoli zondagmiddag met 0-2 gewonnen op bezoek bij Fiorentina.

Napoli, met Dries Mertens andermaal op de bank, zag de onvermijdelijke Dusan Vlahovic na 12 minuten al raak knikken. De beloftevolle Serviër, goed voor 21 competitiegoals dit seizoen, werd echter teruggefloten voor buitenspel. De beste kans aan Napolitaanse zijde voor rust was een vrije trap van Lorenzo Insigne. Die spatte net voorbij het halfuur uiteen op de lat.

In de tweede helft liet het eerste doelpunt niet lang op zich wachten. Napoli kreeg een penalty, die Insigne (56.) omzette in twee tijden. In het tumult dat tijdens die fase ontstond werd Bartlomiej Dragowski, reservekeeper bij Fiorentina, weggestuurd met een rode kaart. Insigne had even later de 0-2 aan de voet, maar vond voor de tweede keer het doelhout op zijn weg. Piotr Zielinski (67.) tekende toch voor de dubbele voorsprong met een afgeweken bal. Mertens mocht het slotkwartier komen volmaken.

Dankzij de overwinning hijst Napoli zich met 76 punten (voorlopig) naar de derde plaats in de rangschikking. Milan en Juve tellen elk één punt minder, maar de Milanezen nemen het zondagavond nog thuis op tegen Cagliari. Als Milan wint, plaatst het zich voor de Champions League en vechten Napoli en Juventus op de slotspeeldag uit wie het laatste ticket voor het kampioenenbal in de wacht sleept.

Zaterdagavond al ging kampioen Inter Milaan op bezoek bij Juventus. De spektakelrijke match eindigde uiteindelijk op 3-2. Romelu Lukaku maakte de 1-1 vanop de strafschopstip. Eerder op zaterdag verzekerde nummer twee Atalanta zich van een plek bij de eerste vier (en de Champions League) na een 3-4 zege bij Genoa. (belga)