Jasper De Buyst eerste Belgische opgever, Lotto-Soudal plots nog maar met vijf in koers

Jasper De Buyst (27) heeft zondag de remmen dichtgeknepen tijdens de negende etappe in de Giro. Lotto Soudal heeft zo nog maar vijf renners in koers. De Pool Tomasz Marczynski verscheen vanochtend niet aan de start vanwege “post-COVID-19-symptomen”. Gisteren gaf de Australische spurtbom Caleb Ewan op. Ewan, die last heeft van kniepijn, pakte twee ritzeges in deze Giro.

De Buyst nam voor de derde keer deel aan de Ronde van Italië. Hij haalde nog geen enkele keer het einde van de rittenkoers. Zijn opgave is ook geen verrassing. Na het uitvallen van Caleb Ewan stond de Vlaams-Brabander zonder groot doel aan de start van de etappe. Bovendien zal De Buyst, net als Ewan, straks ook aantreden in de Ronde van Frankrijk. Om zo weinig mogelijk krachten te verspillen, besloot De Buyst dat het genoeg was geweest.

Lotto-Soudal heeft nog vijf renners in koers: Kluge, De Gendt, Goossens, Vanhoucke en de jonge Italiaan Stefano Oldani. Ook van Kluge wordt verwacht dat hij er eerstdaags de brui aan geeft, de vier resterende renners gaan de komende dagen op zoek naar dagsucces. (gvdl/Belga)