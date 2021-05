Moeder vogel beschermt eitjes tegen aankomende tractor: “Prachtig instinct”

Een Thaise boer heeft dinsdag iets opmerkelijk meegemaakt toen hij op zijn veld aan het rijden was. Plots hoorde hij een piepend geluid en dat bleek een moeder kievit te zijn. “Ze beschermde haar eitjes en dat had ik maar net op tijd gezien”, klonk het. De boer reed uiteindelijk naast de vogel, maar is toch bezorgd: “Wanneer het hier overstroomt, zijn ze wellicht verloren. De komende dagen zal ik komen kijken of ze nog allemaal veilig zijn.”