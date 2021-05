Geen tweede Belgische roeiboot op de Spelen in Tokio 2021

Ruben Claeys en Pierre De Loof hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de laatste Olympische kwalificatierace. Eerder was ook skiffeur Ward Lemmelijn al in zijn herkansingsrace onderuit gegaan. Tim Brys en Niels Van Zandweghe blijven dus de enige atleten die straks de Belgische eer in het Olympisch roeien zullen proberen hoog te houden.

Het duo Claeys – De Loof meldde zich in hun halve finalerace met de derde snelste tijd van de zes teams. Een plaats bij de top drie en dat finaleticket lagen zo voor het grijpen, maar dat was dus helemaal zonder de Serviërs Bedic – Pivac gerekend. Dit tweetal was in de voorwedstrijd aan het 1000m punt al even snel als de Belgen, maar lieten het wellicht om tactische reden in de tweede wedstrijdhelft helemaal lopen. Bedic en Sivac wonnen wel de herkansingsrace en wat ze dan wel echt in hun mars hadden, zag men dan meteen in die halve finalerace. Samen met de Tsjechen Podrazil – Cincibuch en de Spanjaarden Tomero-Pujolar verwezen ze onze landgenoten van in de eerste meters naar een vierde plaats. De Loof en Claeys, die voor het eerst dit seizoen duidelijk niet in hun beste doen waren, probeerden in de tweede wedstrijdhelft het tij te keren, maar finishten uiteindelijk toch maar pas vierde op meer dan zes seconden na de Tsjechische winnaars en op minder dan drie seconden na de Spanjaarden die in het zog van de Serviërs dat derde felbegeerde finaleticket op zak staken. Claeys – De Loof zouden uiteindelijk ook maar de negende besttijd van de twaalf halve finalisten laten noteren, wat toch aantoont dat het Gents-Brugs duo wellicht verlamd was door de stress.

Eerder was ook skiffeur Ward Lemmelijn in zijn herkansing al zwaar onderuit gegaan. De wereldkampioen indoor-roeien sloot die race als vierde af en zag dan al zijn kansen op een halve finaleplaats door de neus geboord.

Daarmee zit het laatste olympisch kwalificatietoernooi voor de Belgen er op. In Tokio wordt het uitkijken naar Tim Brys en Niels Van Zandweghe, die als bronzen EK-medaillewinnaars op de Spelen ons land zullen vertegenwoordigen in de dubbeltwee voor lichtgewichtroeiers.

De resultaten

Seniores mannen

Dubbeltwee: halve finale, 12 teams, 2 halve finaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de finale, andere teams zijn uitgeschakeld.

Eerste halve finalerace:

1. Podrazil – Cincibuch (Tsj) 6 :34.6

2. Bedik – Pivac (Ser) 6 :35.56

3. Conde Romero – Garcia Pujolar (Spa) 6 :37.56

4. DE LOOF – CLAEYS (BEL) 6:40.49

5. Lapostol – Abraham (Chi) 6 :47.45

6. Kushteyn – Poolak (Est) 6 :50.88

Ruben Claeys (KR Sport Gent) en Pierre De Loof (KR Brugge) klokten de 9de tijd op 12 teams en zijn uitgeschakeld.

Skiff: 18 skiffeurs, vier herkansingsraces, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale

Vierde herkansingsrace:

1. Alexandros Zisimidis (Cyp) 7 :07.33

2. Andres Morales (Chi) 7:08.90

3. WARD LEMMELIJN (BEL) 7 :14.49

4. John Graves (USA) 7 :15.02

Ward Lemmelijn (PXL Hasselt ) klokte de 12de tijd en is uitgeschakeld. (William Defraigne)