KMI kondigt ook voor zondag code geel af: “Opnieuw kans op onweer, hagel en lokaal zeer stevige rukwinden”

Net als vrijdag en zaterdag geldt er zondag opnieuw code geel voor onweer in heel het land, zo meldt het KMI. “Op meerdere plaatsen kan er meer dan tien liter per vierkante meter regen in één uur vallen”, zo luidt het. “Ook hagel en felle windstoten zijn plaatselijk mogelijk.”

De code geel geldt zondag van 11 tot 23 uur. “Vandaag wordt de atmosfeer weer onstabiel waardoor felle buien tot ontwikkeling komen met lokaal onweer”, aldus het KMI.

“Het wordt opnieuw een onstabiele dag met opklaringen maar ook buien die intenser worden in de loop van de dag. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en hagel, of zeer lokaal stevige rukwinden. Op meerdere plaatsen kan er meer dan tien liter per vierkante meter in één uur tijd vallen.”

De maxima liggen tussen 11 graden op de Hoge Venen en lokaal 16 graden elders. Er staat een matige wind uit het zuidwesten.

© kmi

Zondagnacht blijft de kans op buien groot bij een aanwakkerende wind, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland en vrij krachtig uit het westen aan zee. De minima liggen tussen 6 en 10 graden.

De week start maandag wisselvallig met soms intense buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De temperaturen blijven fris met maxima tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 16 graden elders. De rest van de week lijkt evenmin beterschap te brengen met alle dagen kans op bewolking en buien. (mtm)