LA Lakers dromen nog steeds van play-offs na zege bij Indiana Pacers

Regerend kampioen LA Lakers heeft de terugkeer uit blessure van LeBron James zaterdag gevierd met een 115-122 zege op bezoek bij Indiana Pacers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

‘King James’ liet in Indiana 24 punten, 8 assists en 7 rebounds noteren om de Lakers naar de broodnodige 41ste zege van het seizoen te loodsen. Met nog één wedstrijd te gaan in de reguliere competitie behouden ze daarmee uitzicht op directe kwalificatie voor de play-offs, voorbehouden voor de top zes in elke conference. De nummers zeven tot en met tien spelen de barrages, voor de laatste vier tickets.

Met de huidige zevende plaats is daar zondag nog een zege voor nodig op bezoek bij New Orleans, op voorwaarde dat Portland Trail Blazers, momenteel de nummer zes in de Western Conference, verliest bij Denver Nuggets. Op die manier zou het nog een feestweekend worden voor de Lakers, die zaterdag de betreurde Kobe Bryant zagen opgenomen worden in de NBA Hall of Fame. (belga)