Senioren ijveren voor een valveilige wandelgemeente

Leopoldsburg

Een delegatie van WZC Reigersvliet en De Kiosk werd vorige week in het gemeentehuis ontvangen om de grieven ivm een valveilige wandelgemeente officieel te overhandigen.

Tijdens de recente Week van de Valveiligheid ging men in het WZC Reigersvliet de uitdaging aan om met een weekprogramma en een reeks verplichte opdrachten de problematiek in de kijker te zetten. Als voorlopig sluitstuk werd een actiebundel overhandigd aan het plaatselijk beleid, want ook qua mobiliteit zijn er helaas nog een aantal werkpunten. “We hebben 7 wandelingen in kaart gebracht en telkens de positieve zaken en de pijnpunten opgesomd. Staf Boons