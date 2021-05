Spaanse pers is zeker: Zidane stapt op bij Real (en spelers zijn al op de hoogte)

Zinedine Zidane verlaat aan het eind van het seizoen Real Madrid. Dat nieuws wordt verspreid door diverse Spaanse media, waaronder de gezaghebbende sportkranten Marca en AS. De Fransman heeft bovendien zijn spelers al ingelicht, na de uitschakeling in de Champions League door het Engelse Chelsea.

Het nieuws werd gelanceerd door radiozender Onda Cero en Marca heeft het intussen bevestigd. Afgelopen zaterdag, net voor de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sevilla, heeft Zidane aan de spelersgroep laten weten dat hij volgend seizoen niet meer op de bank zal zitten bij de Koninklijken. “Er zijn momenten waarop je moet blijven, er zijn momenten waarop je moet gaan”, verklaarde Zidane tijdens diezelfde persconferentie.

Zidane verlaat Real voor de tweede keer, al is het deze keer minder verrassend dan in mei 2018 toen hij de club verliet na het winnen van de Champions League. De Fransman zal de club verlaten met minstens elf prijzen op zijn palmares. Of daar een twaalfde bijkomt, is afhankelijk van de afloop van de Spaanse competitie waar het team met nog twee speeldagen te gaan twee punten achterstand heeft op stadsgenoot Atletico. Met zijn elf of twaalf hoofdprijzen is Zidane sowieso één van de meest succesvolle trainers uit de clubgeschiedenis. Enkel Miguel Munoz gaat hem vooraf met veertien hoofdvogels.(gvdl)