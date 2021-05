Het aantal ziekenhuisopnames blijft net als de andere indicatoren gestaag zakken en er liggen ook steeds minder coronapatiënten op de afdeling intensive care. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 9 tot 15 mei werden elke dag gemiddeld 145,9 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers nog 1.813 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 622 intensieve zorgen nodig hebben.

In de periode van 6 tot 12 mei werden er dagelijks gemiddeld 2.634 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 12 procent in vergelijking met de week voordien. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 51.309 testen afgenomen, wat neerkomt op een toename van 4 procent.

De positiviteitsratio zakt verder naar 6 procent. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.030.071 besmettingen geregistreerd.

Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,91, wat betekent dat de epidemie nog altijd in kracht afneemt.

Voorts lieten tussen 6 en 12 mei dagelijks gemiddeld zo’n 28,4 mensen het leven, een daling met ruim 24 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 24.686 overlijdens.

Intussen hebben ook 3.851.216 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 33,5 procent van de totale bevolking en 41,9 procent van de volwassen bevolking. Zowat 1.277.779 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 11,1 procent van de totale bevolking (13,9 procent van de volwassen bevolking).