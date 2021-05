Percy Tau is voor de eerste keer dit seizoen beslissend geweest voor Brighton. De Zuid-Afrikaanse aanvaller, die eerder dit seizoen de overstap maakte van Anderlecht naar de Engelse eersteklasser, was goed voor een assist in het 1-1 gelijkspel tegen West Ham. Leandro Trossard startte in de basis en werd 7 minuten voor tijd naar de kant gehaald.