Waarom Vlaanderen telkens slecht scoort op het Eurovisiesongfestival

Zal Hooverphonic scoren op het Songfestival of is Rotterdam voor hen toch the wrong place? We weten het na de halve finale op dinsdag, en als de groep uit Sint-Niklaas die overleeft, tijdens de grote finale volgende zaterdag. Maar het ziet er niet goed uit: bij de bookmakers bungelt Hooverphonic in de middenmoot. De kans dat we 35 jaar na Sandra Kim opnieuw de grootste liedjeswedstrijd ter wereld winnen, lijkt miniem.